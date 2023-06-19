Вольф: Алонсо развёл драму во время инцидента с Хэмилтоном на пит-лейне, он в этом хорош

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу инцидента, возникшего на пит-лейне во время Гран-при Канады между пилотом его команды Льюисом Хэмилтоном и гонщиком «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Напомним, Хэмилтон, отъезжавший от механиков своей команды, появился прямо перед Алонсо, ехавшего по пит-лейну, из-за чего машины оказались близко друг к другу.

«Алонсо развёл небольшую драму. Немного тряхнуть руль, немного поднажать на тормоза. Он хорош в таких мелочах. В частности в том, чтобы потом кричать: «Я чуть в него не врезался». Драма», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

Согласно решению стюардов, Хэмилтон не должен подвергаться штрафу, поскольку риска аварии не было и Алонсо не пришлось предпринимать каких-либо существенных действий для того, чтобы избежать контакта.

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