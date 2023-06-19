Ральф Шумахер: что «Хаас» может предложить Хюлькенбергу? У них слишком большое отставание

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о пилоте команды «Хаас» Нико Хюлькенберге.
«Нико Хюлькенберг снова провёл скромную гонку после сильной квалификации. Это его очень расстраивает. И он, и Кевин Магнуссен обладают потенциалом для попадания в очки, но у «Хааса» слишком большое отставание. Они находятся в точке, когда нужно подумать о том, что нужно изменить и реструктурировать. «Хаас» занимает последнее место в таблице, и это не располагает к сотрудничеству в долгосрочной перспективе.
Руководитель команды Гюнтер Штайнер заявил на выходных, что он доволен составом гонщиков. Таким образом, он дал Хюлькенбергу ещё один год в качестве постоянного гонщика. Однако возникает вопрос: что команда может ему предложить? Я бы месте Хюлькенберга попросил сначала объяснить, какие шаги предпринимаются для улучшения ситуации. Потому что ясно одно: если всё останется как есть — в том числе и в личном плане — то мало что изменится», — написал Шумахер в своей колонке для Sky Sport Germany.
Нико Хюлькенберг стартовал пятым на Гран-при Канады, но финишировал только на 15-м месте.
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