Хэмилтон: вполне возможно, что «Ред Булл» выиграет все гонки в этом году

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» звёздный британец Льюис Хэмилтон высоко оценил выступление лидера Кубка конструкторов австрийской команды «Ред Булл» в нынешнем сезоне.

«Вы знаете, что доминирование бывает, и знаете, что это означает. Я ничего не могу поделать с потрясающим выступлением «Ред Булл». Вполне возможно, что в этом году они выиграют все гонки, если только «Астон Мартин» не повысит производительность или машина «Ред Булл» не сможет финишировать», – приводит слова Хэмилтона издание RaceFans.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 195 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 126.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 117.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 102.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 68.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 65.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 54.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 37.

9. Эстебан Окон («Альпин») — 29.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 15.