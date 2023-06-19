Хэмилтон: вполне возможно, что «Ред Булл» выиграет все гонки в этом году

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» звёздный британец Льюис Хэмилтон высоко оценил выступление лидера Кубка конструкторов австрийской команды «Ред Булл» в нынешнем сезоне.
«Вы знаете, что доминирование бывает, и знаете, что это означает. Я ничего не могу поделать с потрясающим выступлением «Ред Булл». Вполне возможно, что в этом году они выиграют все гонки, если только «Астон Мартин» не повысит производительность или машина «Ред Булл» не сможет финишировать», – приводит слова Хэмилтона издание RaceFans.
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 195 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 126.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 117.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 102.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 68.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 65.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 54.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 37.
9. Эстебан Окон («Альпин») — 29.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 15.
- 19 июня 2023
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