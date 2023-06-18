Ферстаппен сравнялся с великим Сенной! А сезон Формулы-1 уже не спасти

Этап Формулы-1 в Канаде уже в пятницу подразнил нас нестандартными событиями. Чего только стоит отмена первой тренировки из-за сбоя в работе камер видеонаблюдения. Субботние события тоже сложно было назвать стандартными, ведь не каждый день Нико Хюлькенберг квалифицируется вторым. Однако судьи внесли свою лепту в распределение позиций на старте, сделав первый ряд более стандартным после штрафа немца. Тем не менее гонка обещала быть интересной — как минимум из-за провала нескольких претендентов на места в топ-5. В квалификации неудачные результаты показали оба пилота «Феррари» и Серхио Перес, не прошедший в третий сегмент в третий раз подряд.

Старт гонки получился достаточно спокойным. Ферстаппен сохранил лидерство, а вот Алонсо потерял позицию относительно Льюиса Хэмилтона. Впрочем, испанцу достаточно быстро удалось подобраться обратно к Льюису. На седьмом круге пелотон понёс первую потерю — Логан Сарджент сошел с дистанции из-за механических проблем.

На 12-м круге активности на трассе решил добавить Джордж Расселл. Джордж не справился с управлением на выходе из девятого поворота, ударив стену и засыпав трассу обломками. Машина безопасности выехала на трассу, а большинство пилотов решили воспользоваться моментом и отправиться в боксы для первой смены шин в этой гонке. Не стали при этом в боксы заезжать обе «Феррари» и Перес, отыграв несколько позиций и поднявшись в первую десятку.

Рестарт прошёл совершенно спокойно, разве что позади «Макларены» разменялись позициями: Норрису удалось обогнать Пиастри. К 22-му кругу Алонсо удалось вновь подъехать к Хэмилтону, и в этот раз испанец смог провести атаку, вернув себе потерянную на старте вторую позицию.

Гонка вновь перешла в спокойную стадию. Отрывы среди лидеров стабилизировались, и все замерли в ожидании второй волны пит-стопов. Первыми эту волну ожидаемо открыли те, кто не останавливался под машиной безопасности — Перес, Сайнс и Леклер, однако размена позициями между этой троицей не произошло. При этом стратеги «Феррари» и «Ред Булл» оказались правы: фактически они сэкономили пит-стоп и отыграли целый ряд позиций. Леклер, Сайнс и Перес вернулись туда, где и должны были оказаться — на позиции с четвёртой по шестую.

Первым же из лидеров в боксы свернул Хэмилтон, причём перейдя на «медиум». Алонсо кругом позднее перешёл на «хард», что вполне могло нам подарить интересную концовку гонки за счёт разницы в составах в борьбе за вторую позицию.

После пит-стопов ситуация на трассе вновь стабилизировалась, отрывы даже не намекали на возможность борьбы между гонщиками. Алонсо отставал от Ферстаппена на шесть секунд. Правда, испанцу, судя по его словам, приходилось экономить топливо на прямых. Хэмилтон же от Алонсо отставал на три секунды и также не мог подобраться к гонщику «Астон Мартин».

Макс Ферстаппен уверенно довёл гонку до победы, которая стала для него 41-й в карьере и шестой в сезоне. По количеству побед Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной. Вторым к финишу пришёл Алонсо, третьим финишировал Хэмилтон. На удивление хорошую на фоне провальной квалификации гонку провели в «Феррари» — Леклер пришёл к финишу четвёртым, а Сайнс — пятым. Лишь шестым стал Серхио Перес.

В десятку также попали Александер Албон, сумевший в очередной раз провести отличную тактическую гонку, Окон, Стролл, опередивший Боттаса буквально на ленточке, и сам Валттери. Физически восьмым финишировал Норрис, однако Ландо получил штраф за излишнее замедление в режиме машины безопасности и откатился за пределы десятки.

Ферстаппен в очередной раз подтвердил свои притязания на звание трёхкратного чемпиона мира, упрочив лидерство в личном зачёте. Отдельно стоит отметить очередную хорошую гонку Фернандо Алонсо — как говорится в одной известной книге, если долго смотреть на реку, то рано или поздно она пронесёт мимо твою 33-ю победу. Испанец проводит отличный и почти безошибочный сезон, и рано или поздно это может окупиться и дать Фернандо возможность одержать хотя бы одну победу в этом году.

Ну а Формула-1 отправляется на небольшой перерыв. Следующий этап сезона-2023 состоится в Австрии через две недели.