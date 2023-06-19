Марко: пилотам, нервирующим Ферстаппена, на двоих больше 80 лет

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко иронично высказался о конкуренции в нынешнем сезоне, отметив успешные выступления самых возрастных участников чемпионата, 41-летнего испанца Фернандо Алонсо и 38-летнего британца Льюиса Хэмилтона.
«В определённых моментах молодёжи должно быть стыдно. Двум знаковым пилотам, Фернандо Алонсо и Льюису Хэмилтона, способным заставить Ферстаппена немного понервничать, на двоих больше 80 лет», – приводит слова Марко издание Blick.
Гран-при Канады. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +9.570.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14.168.
4. Шарль Леклер («Феррари») +18.648.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +21.540.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +51.028.
7. Александер Албон («Уильямс») +1:00.813.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1:01.692.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:04.402.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.432.
- 19 июня 2023
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