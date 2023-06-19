Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко: пилотам, нервирующим Ферстаппена, на двоих больше 80 лет

Марко: пилотам, нервирующим Ферстаппена, на двоих больше 80 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко иронично высказался о конкуренции в нынешнем сезоне, отметив успешные выступления самых возрастных участников чемпионата, 41-летнего испанца Фернандо Алонсо и 38-летнего британца Льюиса Хэмилтона.

«В определённых моментах молодёжи должно быть стыдно. Двум знаковым пилотам, Фернандо Алонсо и Льюису Хэмилтона, способным заставить Ферстаппена немного понервничать, на двоих больше 80 лет», – приводит слова Марко издание Blick.

Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +9.570.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14.168.
4. Шарль Леклер («Феррари») +18.648.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +21.540.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +51.028.
7. Александер Албон («Уильямс») +1:00.813.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1:01.692.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:04.402.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.432.

Материалы по теме
«Его реакция стала хуже». Хэмилтон подколол Алонсо, тот ответил
Материалы по теме
Ферстаппен сравнялся с великим Сенной! А сезон Формулы-1 уже не спасти
Ферстаппен сравнялся с великим Сенной! А сезон Формулы-1 уже не спасти
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023