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Хюлькенберг отреагировал на слова Штайнера о составе пилотов «Хааса» на 2024 год

Хюлькенберг отреагировал на слова Штайнера о составе пилотов «Хааса» на 2024 год
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Немецкий пилот команды «Хаас» Нико Хюлькенберг отреагировал на недавние слова руководителя команды Гюнтера Штайнера. Ранее тот заявил, что в американском гоночном коллективе довольны обоими пилотами и не планируют менять их состав к 2024 году.

«Звучит неплохо. Это даёт надежду на большее. Я думаю, что у обеих сторон сейчас одинаковая позиция. Сейчас я счастлив и сохраняю надежду, что команда добьётся прогресса по ходу нынешнего сезона и будет становиться лучше в следующем», — приводит слова Хюлькенберга GrandPX.news со ссылкой на Sport1.de.

В настоящий момент «Хаас» занимает восьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе восемь очков. Лидером является австрийский гоночный коллектив «Ред Булл», на счету которого 321 балл.

В «Хаасе» показали дизайн шлема Хюлькенберга:

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