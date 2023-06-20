Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Нико Хюлькенберг назвал двух лучших пилотов Формулы-1 на данный момент

Нико Хюлькенберг назвал двух лучших пилотов Формулы-1 на данный момент
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий пилот команды «Хаас» Нико Хюлькенберг поделился мыслями о лучших гонщиках Формулы-1 на данный момент. По мнению Хюлькенберга, ими являются Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», и Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

«Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо – они поднимаются на подиум каждый уикенд. Макс очень повзрослел за последние несколько лет и полностью избавился от прежней опрометчивости. Его имя напрямую связано с борьбой за титул чемпиона мира», — приводит слова Хюлькенберга Sport1.de.

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 195 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 126 баллов. Топ-3 замыкает Алонсо (117 очков).

Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята:

Материалы по теме
Хюлькенберг отреагировал на слова Штайнера о составе пилотов «Хааса» на 2024 год
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023