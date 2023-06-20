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«Мы знаем Макса». Марко объяснил, почему Ферстаппен не участвовал в заезде на «Нордшляйфе»

«Мы знаем Макса». Марко объяснил, почему Ферстаппен не участвовал в заезде на «Нордшляйфе»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, почему запретил пилоту команды Максу Ферстаппену участвовать в фестивале скорости, который пройдёт в сентябре на трассе «Нюрбургринг».

Гонщики будут выступать на болидах «Ред Булл» 2011 и 2012 года. Ранее команда анонсировала показательный заезд болида Формулы-1 на легендарной «Нордшляйфе». От австрийцев участие примут четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель и резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо.

«Все мы знаем Макса. Сначала он бы уточнил время рекорда, а потом захотел бы его побить, и, конечно, не на одну секунду. Такие болиды просто не предназначены для погони за рекордами, это слишком опасно», — приводит слова Марко журналист Тоби Грюнер на своей странице в социальных сетях.

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