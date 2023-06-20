«Мы знаем Макса». Марко объяснил, почему Ферстаппен не участвовал в заезде на «Нордшляйфе»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, почему запретил пилоту команды Максу Ферстаппену участвовать в фестивале скорости, который пройдёт в сентябре на трассе «Нюрбургринг».
Гонщики будут выступать на болидах «Ред Булл» 2011 и 2012 года. Ранее команда анонсировала показательный заезд болида Формулы-1 на легендарной «Нордшляйфе». От австрийцев участие примут четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель и резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо.
«Все мы знаем Макса. Сначала он бы уточнил время рекорда, а потом захотел бы его побить, и, конечно, не на одну секунду. Такие болиды просто не предназначены для погони за рекордами, это слишком опасно», — приводит слова Марко журналист Тоби Грюнер на своей странице в социальных сетях.
- 20 июня 2023
-
18:05
-
16:59
-
15:56
-
15:28
-
15:16
-
15:15
-
14:02
-
12:58
-
12:26
-
11:53
-
11:11
-
11:00
-
10:56
-
10:15
-
09:58
-
00:32
- 19 июня 2023
-
23:14
-
23:07
-
22:10
-
21:45
-
21:25
-
20:54
-
20:22
-
19:57
-
19:30
-
19:12
-
19:00
-
18:50
-
18:35
-
18:10
-
18:04
-
18:03
-
16:39
-
16:25
-
15:37