«Сделайте это нашей проблемой». В «Мерседесе» поддержали идею снижения массы болида

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон поддержал идею руководителя Формулы-1 Стефано Доменикали и президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема о снижении максимально допустимой массы болида.

«Я полностью согласен со Стефано, и он не одинок в том, что такую неумолимую тенденцию к росту веса нужно остановить, а затем обратить вспять.

Год от года машины становились тяжелее. Не так уж и просто поменять вес в обратном направлении. Особенно сложно придумать технические правила, которые сделают машину намного легче.

Способ сделать её легче есть — снизить лимит веса. Сделайте это нашей проблемой. Если масса автомобиля превышает лимит, то это вынуждает всех нас принимать довольно сложные решения о том, что мы устанавливаем в наши машины, а что нет.

Не все согласны с этой точкой зрения, но это самый гарантированный способ снизить вес машины», — приводит слова Эллисона Racingnews365.

Ранее Доменикали и бен Сулайем выразили желание поднять вопрос о снижении допустимой массы болида в запланированных на 2026 год изменениях в правилах Формулы-1.