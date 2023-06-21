«Сделайте это нашей проблемой». В «Мерседесе» поддержали идею снижения массы болида

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон поддержал идею руководителя Формулы-1 Стефано Доменикали и президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема о снижении максимально допустимой массы болида.
«Я полностью согласен со Стефано, и он не одинок в том, что такую неумолимую тенденцию к росту веса нужно остановить, а затем обратить вспять.
Год от года машины становились тяжелее. Не так уж и просто поменять вес в обратном направлении. Особенно сложно придумать технические правила, которые сделают машину намного легче.
Способ сделать её легче есть — снизить лимит веса. Сделайте это нашей проблемой. Если масса автомобиля превышает лимит, то это вынуждает всех нас принимать довольно сложные решения о том, что мы устанавливаем в наши машины, а что нет.
Не все согласны с этой точкой зрения, но это самый гарантированный способ снизить вес машины», — приводит слова Эллисона Racingnews365.
Ранее Доменикали и бен Сулайем выразили желание поднять вопрос о снижении допустимой массы болида в запланированных на 2026 год изменениях в правилах Формулы-1.
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