Баттон сказал, что нужно Пересу для конкуренции с Ферстаппеном
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Чемпион Формулы-1 в сезоне-2009, британец Дженсон Баттон высказался о выступлении команды «Ред Булл» на минувшем Гран-при Канады. Напомним, голландец Макс Ферстаппен стал победителем этапа, а мексиканец Серхио Перес, занявший только 12-е место в квалификации, финишировал шестым.
«Когда Макс видит, что у его напарника получается непростой уикенд, это только укрепляет его уверенность в себе. Макса сейчас не достать, он ушёл вперёд, и этот чемпионат, без сомнений, останется за ним.
Что происходит с Чеко? Будем надеяться, что он оправится. Мы хотели бы увидеть хорошие гонки от него. Он быстр, но ему определённо страдает от нестабильности», – приводит слова Баттона Motorsport.
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