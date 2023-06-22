Нельсиньо Пике рассказал, что Алекс Палоу стремится стать основным пилотом «Альфа Таури»
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Бывший гонщик Формулы-1 Нельсиньо Пике сообщил, что лидер личного зачёта IndyCar текущего сезона Алекс Палоу активно пытается занять место нидерландца Ника де Вриса в «Альфа Таури».
Во время подкаста Pelas Pistas Podcast Пике рассказал, что Палоу использует связи с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, чтобы получить место в «Альфа Таури» (второй команде «Ред Булл». – Прим. «Чемпионата»). По словам бразильца, Алекс предлагает свою кандидатуру советнику «Ред Булл» Хельмуту Марко, который не заинтересован в подписании испанца.
Напомним, Палоу является тестовым пилотом «Макларена». В последние месяцы в СМИ активно ходят слухи о возможном увольнении де Вриса из «Альфа Таури» в связи со слабыми результатами по ходу текущего сезона.
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