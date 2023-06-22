ФИА инициировала новую проверку топ-команд Формулы-1, связанную с потолком бюджетов

Международная федерация автоспорта (ФИА) начала новую проверку топ-команд Формулы-1, связанную с потолком бюджетов. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, ФИА намерена проверить «Ред Булл», «Феррари», «Мерседес» и «Астон Мартин» на предмет расходов, не связанных напрямую с Формулой-1. По версии федерации, команды могут в обход регламентированного бюджета заниматься финансированием формульной конюшни через привлечение специалистов, которые официально не числятся в команде Формулы-1.
Так, ФИА издала директиву о контроле расходов, связанных с другими спортивными программами команд, – проектированием лодок, велосипедов или дорожных автомобилей, чтобы предотвратить использование персонала для исследований, полезных для Формулы-1, путём обхода ограничений, установленных потолком бюджета. Команды должны уточнить детали своей деятельности в перечисленных категориях.
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