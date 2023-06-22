Стали известны претенденты на место в «Ямахе» в сезоне-2024

Мотогонщики Жоан Мир и Алекс Ринс – главные претенденты на место в составе «Ямахи» на сезон-2024, сообщает портал The Race.

По версии издания, Мир по окончании может покинуть «Хонду», а Ринс – «ЛСР», у обоих есть пункт в контракте, позволяющий это сделать. Сообщается, что кто-то из них должен заменить итальянца Франко Морбиделли, который сейчас выступает за «Ямаху».

Сейчас Ринс занимает 13-е место в личном зачёте чемпионата, Мир – 22-е. Гонщики «Ямахи» Фабио Куартараро и Франко Морбиделли расположились на восьмом и 12-м месте соответственно. В командном зачёте «Ямаха» идёт на пятом месте.

На домашнем Гран-при Испании Ринс и Мир заняли 21-е и 22-е место соответственно. Следующая гонка MotoGP состоится в ближайшие выходные и пройдёт в Ассене (Нидерланды) 25 июня.