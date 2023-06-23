Марко назвал пилота, который может бросить вызов Ферстаппену на Гран-при Австрии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что пилот «Феррари» Шарль Леклер может составить конкуренцию Максу Ферстаппену на Гран-при Австрии. По словам Марко, это станет возможным, если Леклер стартует с первых двух рядов.
«В Монреале произошло следующее: у «Феррари» была самая быстрая машина. А трасса Гран-при Австрии подходит им. Так что, если Леклер будет стартовать с первых двух рядов, победа Макса не будет сама собой разумеющейся», — приводит слова Марко Oe24.at.
В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 195 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 126 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (117 очков). Леклер занимает седьмую позицию (54 балла). Гран-при Австрии состоится с 30 июня по 2 июля.
Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята:
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