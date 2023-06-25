Марк Маркес опубликовал сообщение по поводу пропуска Гран-при Нидерландов

Испанский гонщик «Хонды», шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес выложил пост в своих социальных сетях, где в деталях объяснил причины, почему он вынужден пропустить Гран-при Нидерландов.
«Всем привет. Как вы знаете, я не прибыл в Ассен, будучи не на 100% физически готов. В дополнение к растяжению связок и перелома пальца у меня сломано ребро, которое приносило мне сильную боль. С этой же болью я проснулся сегодня утром, и после осмотра медиков мы решили не участвовать в сегодняшней гонке, чтобы не допустить ухудшения состояния и иметь возможность восстановиться к следующим гонкам», — написал в своих социальных сетях Маркес.
Марк Маркес в нынешнем сезоне набрал 15 очков и располагается на 19-м месте в общем зачёте гонщиков. Лидером на данный момент остаётся итальянский гонщик «Дукати» Франческо Баньяя.
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