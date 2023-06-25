Марк Маркес не выступит в гонке Гран-при Нидерландов MotoGP из-за перелома ребра

Испанский гонщик «Хонды», шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес не допущен к участию в гонке в Гран-при Нидерландов, которая состоится в Ассене сегодня, 25 июня.

Напомним, в прошлые выходные Маркес пять раз упал на Гран-при Германии, получив травмы лодыжки, большого пальца левой руки и рёбер. Однако изначально испанец был допущен к участию в Гран-при Нидерландов, но во время квалификации и спринта Маркес усугубил травму ребра.

Напомним, ранее к участию в Гран-при Нидерландов также не были допущены Жоан Мир и Алекс Ринс. Их заменили другие гонщики.

Марк Маркес в нынешнем сезоне набрал 15 очков и располагается на 19-м месте в общем зачёте гонщиков. Лидером на данный момент остаётся итальянский гонщик «Дукати» Франческо Баньяя.