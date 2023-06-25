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Ожье выиграл Ралли Кении WRC, Рованперя — второй, Нёвиль — девятый

Ожье выиграл Ралли Кении WRC, Рованперя — второй, Нёвиль — девятый
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Сегодня, 25 июня, завершился очередной этап WRC — Ралли Кении, победителем которого стал французский гонщик «Тойоты» Себастьен Ожье, вторым финишировал Калле Рованперя, замкнул тройку лучших Эльфин Эванс.

Эстонец Отт Тянак стал шестым, Тьерри Нёвиль — девятым.

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