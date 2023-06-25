Ожье выиграл Ралли Кении WRC, Рованперя — второй, Нёвиль — девятый
Поделиться
Сегодня, 25 июня, завершился очередной этап WRC — Ралли Кении, победителем которого стал французский гонщик «Тойоты» Себастьен Ожье, вторым финишировал Калле Рованперя, замкнул тройку лучших Эльфин Эванс.
Эстонец Отт Тянак стал шестым, Тьерри Нёвиль — девятым.
Новость дополняется
Комментарии
- 25 июня 2023
-
15:27
-
15:07
-
13:22
-
11:51
-
10:59
-
10:46
-
10:33
-
04:57
-
00:32
- 24 июня 2023
-
23:27
-
22:37
-
21:44
-
21:15
-
20:54
-
20:22
-
19:51
-
19:25
-
19:06
-
18:41
-
18:18
-
17:22
-
16:28
-
14:52
-
14:39
-
13:43
-
13:32
-
12:38
-
11:36
-
10:49
-
10:03
-
09:50
-
00:37
- 23 июня 2023
-
23:35
-
23:30
-
22:26
Партнерский контент