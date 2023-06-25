Попов: когда доходит до дела, то Расселл оказывается в стене, а Хэмилтон — на подиуме

Известный российский комментатор Алексей Попов высказался по поводу борьбы между пилотами «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом.
«Не люблю навешивать ярлыки, но напрашивается слово «хвалёный». Хвалёный Леклер действительно оказался быстрее Феттеля. А вот хвалёный Рассел поначалу опережал Хэмилтона в квалификациях, но когда доходит до реальных историй, как в Монреале, он оказывается в стене, а Льюис — на подиуме.
Да, возможно, это одна гонка, цыплят по осени считают. Разный опыт? Но у Феттеля и Леклера тоже был разный опыт в команде, и в «Мерседесе» такой истории, как в «Феррари», не вышло. В какой-то момент казалось, что Расселл давит, ломит — но не доломил. И к чести и хвале Хэмилтона, он намного старше, чем был Феттель», — сказал Попов в эфире «Гаснут огни».
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