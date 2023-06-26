На самой скоростной трассе пройдёт третий этап сезона RDS GP

Автодром «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом примет третий этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP). Автодром занимает особое место у поклонников дрифта: его любят за зрелищные проезды пилотов, а сами участники чемпионата – за высочайший уровень покрытия трека и высокие скорости. Обширные асфальтовые зоны безопасности позволяют ставить рекорды скорости на постановке – именно на «Игоре Драйв» в 2021 году Дамир Идиятулин отправил в занос свою «Альтеззу», разогнавшись до безумных 197 км/ч. Со зрительских трибун автодрома открывается отличный обзор на всю конфигурацию трассы RDS GP, по которой в окружении клубов дыма несутся гоночные автомобили – от старта до самого финиша.
«Игора Драйв» — это самый современный гоночный трек в России и масштабный спортивный комплекс, в котором объединены кольцевая трасса, треки для ралли-кросса, мотокросса, картинга, площадки для контраварийной подготовки и парка внедорожников и автомобильный музей. С момента открытия в 2020 году автодром неизменно принимает этапы Гран-при Российской Дрифт Серии.
Новобранец Carville Racing Антон Козлов, триумфально ворвавшийся в RDS GP в этом сезоне, постарается повторить успех первых двух этапов на домашнем для команды автодроме. «Игора Драйв» весьма требовательна к мощности автомобиля, и в таких условиях BMW E30 Козлова, которая испытывает дефицит лошадиных сил на фоне машин соперников, будет нелегко.
На судейской вышке будут работать Максим Ахтямов, Антон Новиков и Владимир Сафонов, которые имеют огромный опыт как судейства, так и выступлений в дрифте. Все трое – действующие спортсмены, представители команды WEGO DRIFT TEAM чемпионата RDS EUROPE.
Расписание третьего этапа RDS GP 2023 на трассе «Игора Драйв»:
1 июля, суббота
9:00–10:10 — тренировки
10:30–14:00 — квалификация
14:30–15:30 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия
16:00–18:30 — парные заезды ТОП-32
2 июля, воскресенье
9:30–11:00 — тренировки ТОП-16
11:30–12:30 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия
13:00–14:30 — парные заезды ТОП-16
16:00–18:00 — парные заезды ТОП-8 / ТОП-4 / финал
18:30–19:00 — церемония награждения
Следить за событиями на трассе можно будет как на трибунах автодрома «Игора Драйв», так и в прямом эфире на платформе RDS TV: квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды — по подписке.
Статистика RDS GP на трассе «Игора Драйв»
2020 год
Квалификация: Аркадий Цареградцев (97 баллов)
Топ-3 парных заездов: Роман Тиводар (победитель), Дмитрий Ермохин, Кристапс Блушс
2021 год
Квалификация: Дамир Идиятулин (96 баллов)
Топ-3 парных заездов: Джек Шанахан (победитель), Евгений Лосев, Джеймс Дин
2022 год
Квалификация: Евгений Лосев (100 баллов)
Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Евгений Лосев, Леонид Шнайдер
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