Бывшая команда Мазепина подала заявку в Ф-1 и продала долю бизнесмену из Казахстана

Компания Hitec Global Holdinglimited Limited, которой принадлежит британская гоночная команда «Хайтек» (Hitech GP), известная по выступлениям в Формуле-2 и Формуле-3, сообщила о продаже 25% акций казахстанскому бизнесмену Владимиру Киму. Пресс-служба компании также сообщала, что гоночный коллектив подал заявку для участия в Формуле-1 с 2026 года.

Компания Hitech GP была основана в 2002 году. В марте прошлого года стало известно, что российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, ранее владевший основным пакетом акций Hitech GP, передал их руководителю команды Оливеру Оуксу.

Ранее сообщалось, что «Хайтек» пользуется бывшей аэродинамической трубой «Мерседеса». Кроме того, есть вероятность, что «Хайтек» станет для «Мерседеса» «младшей командой». Отмечается, что «Мерседес» заинтересован в появлении нового клиента.

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