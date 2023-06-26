Владимир Ким прокомментировал покупку акций «Хайтека»

Казахстанский предприниматель Владимир Ким дал комментарий по поводу покупки доли акций британской гоночной команды «Хайтек».

«Автоспорт всегда интересовал лично меня, и я рад вступить в партнёрство с организацией, которая уже добилась значительных успехов во многих категориях и имеет большие амбиции на будущее.

У нас есть установившаяся связь со спортом, однако это наша первая инвестиция именно в автоспорт. Его динамичная привлекательность, растущая известность, маркетинговые возможности для бизнеса, а также растущая база поклонников соответствуют моим личным целям и амбициям», — приводит слова Кима официальный сайт Hitech GP.

Компания Hitech GP была основана в 2002 году. В марте прошлого года стало известно, что российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, ранее владевший основным пакетом акций Hitech GP, передал их руководителю команды Оливеру Оуксу.