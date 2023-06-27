У «КАМАЗ-мастер» появился новый соперник из России в грузовом зачёте «Шёлкового пути»

Команда Уральского автомобильного завода UralMotorSport в 2023 году станет одним из участников престижного ралли-марафона «Шёлковый путь». Об этом информирует пресс-служба Уральского автомобильного завода. Отметим, что фотографии новинки пока не опубликованы.

Видео можно посмотреть на странице «Автомобильный завод «УРАЛ» во «ВКонтакте».

«Ещё одной «тёмной лошадкой» гонки станет экипаж Юрия Наймана на грузовике «УРАЛ», построенном в рамках новейшего проекта компании из Миасса», — говорится в пресс-релизе «Шёлкового пути».

В этом году ралли-марафон пройдёт с 6 по 15 июля. Общая протяжённость дистанции составит 5 247,71 километра, из которых 2 277,54 км придутся на скоростные участки. Через стартовую арку во всех зачётах ралли проедут 98 экипажей-участников.

В зачёте Т3 (мотовездеходы) заявлены 14 спортивных дуэтов. Среди них есть лидер абсолютного зачёта чемпионата России Дмитрий Мордкович. Отметим, что в «Шёлковом пути» дебютирует прославленный пилот гонок на выносливость Роман Русинов, представляющий G-Drive Racing. При этом это не первый его ралли-рейд – ранее он выступил в гонке «Золото Кагана» в рамках подготовки к «Шёлковому пути».