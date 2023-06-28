Серхио Перес поучаствовал в доении коровы перед Гран-при Австрии

Пресс-служба команды Формулы-1 «Ред Булл» показала несколько свежих фотографий, сделанных в преддверии Гран-при Австрии. Этап в Шпильберге состоится с 30 июня по 2 июля.

На снимках запечатлены пилоты гоночного коллектива Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Спортсмены надели национальные костюмы. Перес также поучаствовал в доении коровы. Макс в этот момент стоял позади и фотографировал товарища по команде.

Фото: Oracle Red Bull Racing

Фото: Oracle Red Bull Racing

Фото: Oracle Red Bull Racing

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 195 очков. На втором месте Перес, на счету которого 126 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо, представляющий британскую команду «Астон Мартин» (117 очков).

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