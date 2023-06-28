Марко заявил, что Албон потерял уверенность из-за Хэмилтона и лишился места в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что столкновения Александера Албона с Льюисом Хэмилтоном («Мерседес») на нескольких Гран-при лишили первого уверенности, из-за чего он в итоге потерял место в «Ред Булл», не сумев закрепиться в команде. Сейчас Албон выступает за «Уильямс».

«Алексу действительно не повезло. В Бразилии он сражался за второе место, когда Льюис Хэмилтон развернул его. И он потерял тот подиум. Потом была Австрия, где Алекс боролся за победу. И Хэмилтон снова развернул его. Это сильно подорвало его уверенность в себе. Победа была близка, но чья-то ошибка лишила нас этого. Его уверенность упала, и это осложнило задачу. А нам были нужны два надёжных пилота, чтобы бороться за чемпионство», — приводит слова Марко GPFans со ссылкой на его выступление в подкасте Inside Line.

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