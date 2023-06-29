Хюлькенберг, де Врис и Пиастри назвали топ-3 пилотов текущего сезона

Журналистка Силья Рул попросила гонщиков Формулы-1 назвать трёх сильнейших пилотов текущего сезона. Результаты опроса приводит обозреватель Люк Смит на своей странице в социальной сети.

Немецкий пилот команды «Хаас» Нико Хюлькенберг: «Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо и Пьер Гасли».

Нидерландский гонщик «Альфа Таури» Ник де Врис: «Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо и Юки Цунода».

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри: «Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо, и я тоже назову Юки Цуноду, он хорошо поработал в этом сезоне».

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов Формулы-1 текущего сезона, набрав 195 очков. Его партнёр по команде Серхио Перес идёт следом, имея в активе 126 очков, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо располагается на третьей строчке, заработав 117 очков.