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Цунода поддержал де Вриса на фоне слухов об увольнении нидерландца из «Альфа Таури»

Цунода поддержал де Вриса на фоне слухов об увольнении нидерландца из «Альфа Таури»
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Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода поддержал своего напарника по команде Ника де Вриса, которого уже предупреждали о возможном увольнении, если он не улучшит результаты.

«Ник должен постараться собрать всё воедино. У него есть темп, нужно найти ритм. В большинстве гонок проблемы были со стабильностью. Я думаю, у него всё получится, в прошлом он уже показывал, на что способен. Уверен, он справится.

Я не думаю, что ситуация похожа на мой дебютный сезон. У Ника другая ситуация. Мои проблемы были связаны не только со мной. Конечно, и я должен был прибавить во многих вещах, но команда знала, что проблемы не только во мне. Ник показал хороший теме в паре квалификаций и практиках, но ему не везёт. У нас сейчас не самая быстрая машина, и сложнее добиваться хороших результатов», — цитирует Цуноду Autosport.

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