Эмерсон Фиттипальди назвал соперника «Ред Булл», который может удивить на Гран-при Австрии
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Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди высказался о предстоящем Гран-при Австрии. Этап в Шпильберге пройдёт с 30 июня по 2 июля.
«Мерседес» может удивить нас, потому что, похоже, Льюис Хэмилтон возвращается. Когда я слышу, как Тото Вольф говорит, что у них есть обновления для следующих Гран-при, согласитесь, не будет сюрпризом, если «Мерседес» сейчас покажет хороший результат», — приводит слова Фиттипальди Wettfreunde.
В настоящий момент уверенно лидирует в Кубке конструкторов «Ред Булл», имея в активе 321 очко. На втором месте «Мерседес» (167 баллов). Топ-3 замыкает гоночный коллектив из Великобритании «Астон Мартин», на счету которого 154 очка.
Самые яркие Гран-при Австрии Формулы-1:
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