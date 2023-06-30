Эмерсон Фиттипальди назвал соперника «Ред Булл», который может удивить на Гран-при Австрии

Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди высказался о предстоящем Гран-при Австрии. Этап в Шпильберге пройдёт с 30 июня по 2 июля.

«Мерседес» может удивить нас, потому что, похоже, Льюис Хэмилтон возвращается. Когда я слышу, как Тото Вольф говорит, что у них есть обновления для следующих Гран-при, согласитесь, не будет сюрпризом, если «Мерседес» сейчас покажет хороший результат», — приводит слова Фиттипальди Wettfreunde.

В настоящий момент уверенно лидирует в Кубке конструкторов «Ред Булл», имея в активе 321 очко. На втором месте «Мерседес» (167 баллов). Топ-3 замыкает гоночный коллектив из Великобритании «Астон Мартин», на счету которого 154 очка.

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