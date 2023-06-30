Штайнер: Ферстаппен помешал Магнуссену, припарковав машину на выходе из первого поворота
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о выступлении пилота команды Кевина Магнуссена в квалификации Гран-при Австрии и объяснил, как датчанину помешал Макс Ферстаппен.
«Очевидно, круг Кевина прошёл не так хорошо во время второй попытки. Первый заезд был очень хорош, он показал отличное время и вообще ничем не рисковал. Во время второй попытки после первого поворота он обнаружил, что Макс припарковал там машину, и за счёт этого Кевин потерял некоторое время и концентрацию и не смог улучшить время на быстром круге. На этом для него всё закончилось», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
После квалификации Макса Ферстаппена за блокировку Кевина Магнуссена вызвали к себе стюарды, ему грозит штраф в три позиции.
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