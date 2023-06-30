Норрис: у «Ред Булл» самая быстрая машина, чего они жалуются?

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказался о штрафах за нарушение границ трассы и, в частности, прокомментировал претензии по этому поводу со стороны «Ред Булл».

«Штрафы за нарушение границ трассы? У «Ред Булл» самая быстрая машина, чего они жалуются? Здесь одно и то же уже несколько лет, не сказал бы, что что-то тут изменилось. Просто мы, пилоты, всегда жалуемся, и это легко сделать. Не хочется думать об этом в каждом повороте, но необходим компромисс. Приходится говорить себе отпустить газ, чего делать не хочется никогда. Но порой кажется, что «Ред Булл» достаточно быстры, чтобы сбавить темп и пожертвовать одной десятой, чтобы не нарушить границы», — приводит слова Норриса Planet F1.

Во время квалификации Гран-при Австрии стюарды аннулировали в общей сложности 47 кругов за нарушения границ трассы. Гонщику «Ред Булл» Серхио Пересу трижды снимали круг за это, и он в итоге не смог пройти в третий сегмент квалификации.