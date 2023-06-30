Норрис рассказал об ошибке, которая стоила ему третьего места в квалификации ГП Австрии

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги квалификации Гран-при Австрии, где он показал четвёртый результат, и объяснил, что ему помешало обойти Карлоса Сайнса.
«Я доволен, ребята поработали, чтобы привезти необходимые новые детали, и это сразу здорово сработало. Мы провели хороший день от начала и до конца. Утром были проблемы, но это нормально, когда ты заставляешь работать обновлённую машину.
Я мог стать третьим, но допустил небольшую ошибку. Здесь сложно атаковать на максимуме, последний поворот сложный, потому что тебе приходится заезжать на поребрик и поведение машины слегка меняется, и я промахнулся мимо апекса. В тот момент я чуть не обделался, потому что думал, что нарушил границы трассы, и поэтому сбросил темп. Это стоило мне третьего места, что расстраивает. Я мог оказаться на месте Сайнса, но в целом я доволен четвёртой позицией», — приводит слова Норриса Sky Sports.
- 30 июня 2023
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