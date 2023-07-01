«Тот круг всё равно не засчитали». Магнуссен высказался о блокировке Ферстаппеном

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался о том, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заблокировал его во время квалификации Гран-при Австрии.

Напомним, Ферстаппена вызывали к стюардам по поводу данного инцидента и ему грозил штраф в потерю трёх позиций на стартовой решётке.

«Сейчас все едут очень плотно, я попал в трафик с Ферстаппеном на выходе из первого поворота, но время того круга всё равно удалили, потому что я нарушил границы трассы. Так что его всё равно не засчитали. Потом в другой попытке у меня была проблема с понижением передачи, и это стоило мне некоторого времени в одном из поворотов. Когда в пелотоне всё так плотно, то такая маленькая ошибка тоже дорого обходится. Обычно с таким мы можем справиться, но в этот раз не удалось», — приводит слова Магнуссена GPBlog.