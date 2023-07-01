Хюлькенберг оценил четвёртое место в спринт-квалификации ГП Австрии

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал свой результат в спринт-квалификации Гран-при Австрии. Немецкий пилот показал четвёртое время.

«Это было хорошо и весело, на самом деле. Субботнее утро после основной квалификации — совсем другое дело. У меня был хороший ритм с машиной, но если быть реалистом, я не думаю, что мы можем продвинуться вперёд ещё больше. Знаем, что настоящее испытание будет сегодня в спринте», — приводит слова Хюлькенберга The Race.

Победителем спринт-квалификации стал действующий чемпион мира и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен. В тройку лучших также вошли его напарник Серхио Перес и пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Спринт Гран-при Австрии пройдёт сегодня, 1 июля, в 17:30 мск.