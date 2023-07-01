Кроуфорд выиграл спринт Формулы-2 в Австрии, Вести — десятый, Пуршер — 16-й

В Шпильберге (Австрия) завершилась спринтерская гонка Гран-при Австрии Формулы-2, победителем которой стал Джек Кроуфорд, для которого это первая победа в сезоне. Второе место занял француз Виктор Мартинс, а замкнул тройку лучших Клеман Новалак.

Лидер общего зачёта Фредерик Вести финишировал десятым, Тео Пуршер стал 16-м.

Формула-2. Спринт:

1. Джек Кроуфорд («Хайтек Пульс-Эйт»)

2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +2,2.

3. Клеман Новалак («Трайдент») +3,9.

4. Исак Хаджар («Хайтек Пульс-Эйт») +4,3.

5. Хуан Мануэль Корреа («Ван Амерсфорт Рейсинг») +9,5.

6. Роман Станек («Трайдент») +10,1.

7. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +10,6.

8. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») +11,4.

9. Оливер Берман («Према Рейсинг») +12,4.

10. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +12,9.

...

16. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +22,0.