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Кроуфорд выиграл спринт Формулы-2 в Австрии, Вести — десятый, Пуршер — 16-й

Кроуфорд выиграл спринт Формулы-2 в Австрии, Вести — десятый, Пуршер — 16-й
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В Шпильберге (Австрия) завершилась спринтерская гонка Гран-при Австрии Формулы-2, победителем которой стал Джек Кроуфорд, для которого это первая победа в сезоне. Второе место занял француз Виктор Мартинс, а замкнул тройку лучших Клеман Новалак.

Лидер общего зачёта Фредерик Вести финишировал десятым, Тео Пуршер стал 16-м.

Формула-2. Спринт:

1. Джек Кроуфорд («Хайтек Пульс-Эйт»)
2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +2,2.
3. Клеман Новалак («Трайдент») +3,9.
4. Исак Хаджар («Хайтек Пульс-Эйт») +4,3.
5. Хуан Мануэль Корреа («Ван Амерсфорт Рейсинг») +9,5.
6. Роман Станек («Трайдент») +10,1.
7. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +10,6.
8. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») +11,4.
9. Оливер Берман («Према Рейсинг») +12,4.
10. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +12,9.
...
16. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +22,0.

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