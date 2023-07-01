Судьи объяснили, почему не наказали Хюлькенберга за опасный инцидент на пит-лейне

Судейская коллегия объяснила, почему гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг был наказан условно за инцидент на пит-лейне в спринт-квалификации Гран-при Австрии Формулы-1.
«Это досадный и уникальный инцидент. Представитель команды представил всеобъемлющий отчёт о расследованиях, проведённых командой в связи с инцидентом.
Снятое переднее левое колесо находилось слишком близко к машине, и пилот также выбрал более резкий угол поворота из-за того, что диспетчер следующей команды на пит-лейне стоял дальше от скоростной линии, чем обычно.
Мы были впечатлены качеством командных расследований и отчёта и, в частности, предложенными поправками, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Эти поправки включают в себя изменение процедур и расположения экипажа во время пит-стопа», — приводит слова неназванного судьи RaceFans.
Хюлькенберг стал четвёртым по итогам спринт-квалификации и сохранит свою позицию благодаря условному наказанию.
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