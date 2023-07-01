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Штайнер обвинил ФИА в фаворитизме из-за решения не давать Ферстаппену штраф

Штайнер обвинил ФИА в фаворитизме из-за решения не давать Ферстаппену штраф
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Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер раскритиковал решение стюардов Гран-при Австрии Формулы-1 по инциденту в квалификации между датчанином Кевином Магнуссеном и голландцем Максом Ферстаппеном.

Напомним, ранее Штайнер заявил, что Ферстаппен припарковал машину на выходе из первого поворота, из-за чего Магнуссен потерял время, не улучшив свой быстрый круг. Голландец мог быть оштрафован на три позиции, однако наказан не был.

«ФИА непоследовательны. Макс не сделал это специально, но правила одинаковы для всех. Я был в замешательстве, когда они, проверив аудио звука двигателя, пришли к выводу, что Кевин не сбрасывал скорость, и решили, что Макс ничего не сделал.

Всё зависит от того, в отношении кого принимаются решения. Если бы ситуация была обратной, мы бы получили штраф. Я почти не сомневаюсь в этом», – приводит слова Штайнера Sky Sports Italia.

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