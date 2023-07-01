«Макс разозлился». Перес высказался о борьбе с Ферстаппеном в спринте

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал борьбу с напарником Максом Ферстаппеном на старте спринтерской гонки Гран-при Австрии, состоявшейся сегодня, 1 июля, в Шпильберге. Напомним, Ферстаппен финишировал первым, а Перес стал вторым.

«Старт получился хорошим. Я немного поборолся с Максом, но в результате отдал позицию Нико. Он был очень силён на первых кругах, было тяжело его обойти.

Думаю, Макс разозлился из-за того, что я сузил траекторию во втором повороте, но я его не видел. Первый поворот получился неудачным, и я пытался защититься. Как только я понял, что он рядом, то оставил «дверь» открытой и пропустил его. Всё нормально, мы поговорили об этом.

Несмотря на то, что мы ехали первым и вторым, видимость была крайне плохой», – сказал Перес после выступления.