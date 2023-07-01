Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Австрии, Перес — второй, Сайнс — третий

В Шпильберге (Австрия) завершилась спринтерская гонка Гран-при Австрии Формулы-1. Победителем заезда стал лидер общего зачёта и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, вторым финишировал мексиканец Серхио Перес, замкнул тройку лидеров испанец Карлос Сайнс из «Феррари».

Гонка проходила на подсыхающей трассе, и незадолго до финиша ряд пилотов решил перейти на слики. Из «переобувшихся» пилотов Нико Хюлькенберг в итоге вернулся на шестую позицию, которую занимал до пит-стопа, а Джордж Расселл отыграл ряд мест и замкнул очковую зону.

Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 24 круга

2. Серхио Перес «Ред Булл» +21.048

3. Карлос Сайнс «Феррари» +23.088

4. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +29.703

5. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +30.109

6. Нико Хюлькенберг «Хаас» +31.297

7. Эстебан Окон «Альпин» +36.602

8. Джордж Расселл «Мерседес» +36.611

9. Ландо Норрис «Макларен» +38.608

10. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +46.375

11. Оскар Пиастри «Макларен» +49.807

12. Шарль Леклер «Феррари» +50.789

13. Александер Албон «Уильямс» +52.848

14. Кевин Магнуссен «Хаас» +56.593

15. Пьер Гасли «Альпин» +57.652

16. Юки Цунода «Альфа Таури» +1:04.822

17. Ник де Врис «Альфа Таури» +1:05.617

18. Логан Сарджент «Уильямс» +1:06.059

19. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1:10.825

20. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1:16.435.