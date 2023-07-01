Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Австрии, Перес — второй, Сайнс — третий

В Шпильберге (Австрия) завершилась спринтерская гонка Гран-при Австрии Формулы-1. Победителем заезда стал лидер общего зачёта и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, вторым финишировал мексиканец Серхио Перес, замкнул тройку лидеров испанец Карлос Сайнс из «Феррари».
Гонка проходила на подсыхающей трассе, и незадолго до финиша ряд пилотов решил перейти на слики. Из «переобувшихся» пилотов Нико Хюлькенберг в итоге вернулся на шестую позицию, которую занимал до пит-стопа, а Джордж Расселл отыграл ряд мест и замкнул очковую зону.
Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт:
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 24 круга
2. Серхио Перес «Ред Булл» +21.048
3. Карлос Сайнс «Феррари» +23.088
4. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +29.703
5. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +30.109
6. Нико Хюлькенберг «Хаас» +31.297
7. Эстебан Окон «Альпин» +36.602
8. Джордж Расселл «Мерседес» +36.611
9. Ландо Норрис «Макларен» +38.608
10. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +46.375
11. Оскар Пиастри «Макларен» +49.807
12. Шарль Леклер «Феррари» +50.789
13. Александер Албон «Уильямс» +52.848
14. Кевин Магнуссен «Хаас» +56.593
15. Пьер Гасли «Альпин» +57.652
16. Юки Цунода «Альфа Таури» +1:04.822
17. Ник де Врис «Альфа Таури» +1:05.617
18. Логан Сарджент «Уильямс» +1:06.059
19. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1:10.825
20. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1:16.435.
- 1 июля 2023
-
19:29
-
19:20
-
18:55
-
18:54
-
18:45
-
18:36
-
18:08
-
17:27
-
17:06
-
16:30
-
16:06
-
15:35
-
15:34
-
15:31
-
15:30
-
15:15
-
15:11
-
15:09
-
15:08
-
15:04
-
14:58
-
14:38
-
14:31
-
14:15
-
14:08
-
13:58
-
13:49
-
13:20
-
13:03
-
12:41
-
11:48
-
11:38
-
11:26
-
09:56
-
09:46