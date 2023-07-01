Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Австрии, Перес — второй, Сайнс — третий

Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Австрии, Перес — второй, Сайнс — третий
Аудио-версия:
Комментарии

В Шпильберге (Австрия) завершилась спринтерская гонка Гран-при Австрии Формулы-1. Победителем заезда стал лидер общего зачёта и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, вторым финишировал мексиканец Серхио Перес, замкнул тройку лидеров испанец Карлос Сайнс из «Феррари».

Гонка проходила на подсыхающей трассе, и незадолго до финиша ряд пилотов решил перейти на слики. Из «переобувшихся» пилотов Нико Хюлькенберг в итоге вернулся на шестую позицию, которую занимал до пит-стопа, а Джордж Расселл отыграл ряд мест и замкнул очковую зону.

Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 24 круга
2. Серхио Перес «Ред Булл» +21.048
3. Карлос Сайнс «Феррари» +23.088
4. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +29.703
5. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +30.109
6. Нико Хюлькенберг «Хаас» +31.297
7. Эстебан Окон «Альпин» +36.602
8. Джордж Расселл «Мерседес» +36.611
9. Ландо Норрис «Макларен» +38.608
10. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +46.375
11. Оскар Пиастри «Макларен» +49.807
12. Шарль Леклер «Феррари» +50.789
13. Александер Албон «Уильямс» +52.848
14. Кевин Магнуссен «Хаас» +56.593
15. Пьер Гасли «Альпин» +57.652
16. Юки Цунода «Альфа Таури» +1:04.822
17. Ник де Врис «Альфа Таури» +1:05.617
18. Логан Сарджент «Уильямс» +1:06.059
19. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1:10.825
20. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1:16.435.

Формула-1 2023. Этап 10, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Спринт
01 июля 2023, суббота. 17:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
30:26.730
2
Серхио Перес
Red Bull
+21.048
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+23.088
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023