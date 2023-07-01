Ферстаппен: Хэмилтон заблокировал меня в последнем повороте, это некорретно

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент с участием Льюиса Хэмилтона в конце первого сегмента спринтерской квалификации Гран-при Австрии. Ферстаппен по сути уткнулся в «Мерседес» Хэмилтона в последнем повороте, а затем остался на внутреннем радиусе перед первым поворотом и не дал Льюису шанса пойти на быстрый круг.
«Он заблокировал меня в последнем повороте, так что мне пришлось сильнее тормозить и я потерял что-то вроде трёх десятых. Было неидеально. Думаю, это некорректно.
До окончания сессии ещё оставалось несколько секунд, и я не знал, в порядке ли моё время, так что хотел продолжать. Но в итоге и время кончилось, и место на трассе, когда рядом две машины. Было немного досадно", — приводит слова Ферстаппена портал Crash.
- 1 июля 2023
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