Алонсо заявил о готовности потерять культовые повороты Спа после гибели 18-летнего гонщика

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал трагическую гибель 18-летнего голландского гонщика Дилано ван'т Хоффа на трассе «Спа-Франкоршам».
«По правде сказать, я не знаю, это проблема трассы или всё дело заключается в скорости и видимости. Мне кажется, что видимость это главное. Дело не в том, что мы не можем выступать в мокрую погоду, когда есть красные флаги, задержки… Одноместные болиды ведут себя определённым образом, и видимость бывает настолько плохой, что мы не можем гоняться с определённой скоростью на определённых трассах.
Не знаю, является ли это проблемой именно Спа. В Монце вы можете не увидеть машину, расположенную посреди трассы. Всё дело в видимости, и подобное не должно повторяться. Этот раз должен быть последним.
Готов ли я отказаться от «Красной воды» и «Радийона» (название поворотов трассы в Спа. – Прим. «Чемпионата»)?.. Конечно. Никто не хочет видеть опасные аварии. Есть уличные трассы, если вы разобьётесь в Баку, то всегда останетесь на трассе», – приводит слова Алонсо Motorsport.
- 1 июля 2023
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