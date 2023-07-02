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Версхор выиграл основную гонку Ф-2 в Австрии, Иваса прорвался с 16-го на 2-е место

Версхор выиграл основную гонку Ф-2 в Австрии, Иваса прорвался с 16-го на 2-е место
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В Шпильберге (Австрия) завершилась основная гонка Формулы-2 в Австрии. Её победителем оказался представитель Нидерландов пилот «Ван Амерсфут Рейсинг» Рихард Версхор. Второе место занял японский гонщик из «ДАМС» Аюму Иваса. Замкнул призовую тройку датчанин Фредерик Вести из команды «Према Рейсинг».

Формула-2. Австрия. Основная гонка:

1. Рихард Версхор («Ван Амерсфут Рейсинг»).
2. Аюму Иваса («ДАМС») +0,4.
3. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +1,9.
4. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») +2,2.
5. Оливер Берман («Према Рейсинг») +2,8.
6. Энцо Фиттипальди («Родин Карлин») +3,1.
7. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +6,7.
8. Джек Кроуфорд («Хайтек Пульс-Эйт») +7,3.
9. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +7,9.
10. Джехан Дарувала («МП Моторспорт») +9,3.

Формула-2 2023. Этап 8, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка 2 (40 кругов)
02 июля 2023, воскресенье. 10:55 МСК
Окончено
1
Рихард Версхор
Van Amersfoort Racing
2
Аюму Иваса
DAMS
3
Фредерик Вести
Prema Racing

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