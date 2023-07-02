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Версхор выиграл основную гонку Ф-2 в Австрии, Иваса прорвался с 16-го на 2-е место

В Шпильберге (Австрия) завершилась основная гонка Формулы-2 в Австрии. Её победителем оказался представитель Нидерландов пилот «Ван Амерсфут Рейсинг» Рихард Версхор. Второе место занял японский гонщик из «ДАМС» Аюму Иваса. Замкнул призовую тройку датчанин Фредерик Вести из команды «Према Рейсинг».

Формула-2. Австрия. Основная гонка:

1. Рихард Версхор («Ван Амерсфут Рейсинг»).

2. Аюму Иваса («ДАМС») +0,4.

3. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +1,9.

4. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») +2,2.

5. Оливер Берман («Према Рейсинг») +2,8.

6. Энцо Фиттипальди («Родин Карлин») +3,1.

7. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +6,7.

8. Джек Кроуфорд («Хайтек Пульс-Эйт») +7,3.

9. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +7,9.

10. Джехан Дарувала («МП Моторспорт») +9,3.

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