Стюарды Формулы-1 отклонили петицию «Макларена» о пересмотре штрафа Норриса в Канаде

Стюарды Формулы-1 отклонили петицию «Макларена» о пересмотре пятисекундного штрафа пилота команды Ландо Норриса, полученного по итогам Гран-при Канады, сообщает портал Racingnews365. Из-за штрафа гонщик и команда лишились очков.
Штраф был получен по причине того, что пилот после активации режима сейфти-кара замедлился, чтобы отпустить Оскара Пиастри и не потерять времени на пит-лейне во время двойного пит-стопа «Макларена».
Норрис не согласился со штрафом, заявив: «Я не сделал ничего неправильного. Команда сказала мне, что у меня пятисекундный штраф, но тут уже было всего пять или девять кругов до финиша».
Помимо представителей «Макларена», на слушаниях о пересмотре эпизода присутствовали делегаты из «Уильямса», «Ред Булл», «Астон Мартин» и «Альпин».
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