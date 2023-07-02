Вольф призвал Хэмилтона просто управлять машиной после постоянных жалоб Льюиса по радио
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф во время Гран-при Австрии обратился к пилоту своей команды Льюису Хэмилтону, который в течение всей гонки жаловался на недостаточную скорость и проблемы с управляемостью машины.
«Льюис, машина плохая, мы знаем это. Пожалуйста, просто управляй ей», — ответил Вольф по радио.
Гран-при Австрии проходит в эти минуты. После 57 кругов гонки лидирует гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл занимают седьмое и восьмое места соответственно.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
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