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Вольф призвал Хэмилтона просто управлять машиной после постоянных жалоб Льюиса по радио

Вольф призвал Хэмилтона просто управлять машиной после постоянных жалоб Льюиса по радио
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф во время Гран-при Австрии обратился к пилоту своей команды Льюису Хэмилтону, который в течение всей гонки жаловался на недостаточную скорость и проблемы с управляемостью машины.

«Льюис, машина плохая, мы знаем это. Пожалуйста, просто управляй ей», — ответил Вольф по радио.

Гран-при Австрии проходит в эти минуты. После 57 кругов гонки лидирует гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл занимают седьмое и восьмое места соответственно.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Австрии — 2023. Онлайн-трансляция гонки

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