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Ферстаппен завершил серию лидирующих кругов на ГП Австрии – она стала третьей в истории

Ферстаппен завершил серию лидирующих кругов на ГП Австрии – она стала третьей в истории
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Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен завершил серию лидирующих кругов на проходящей в Шпильберге гонке Гран-при Австрии после пит-стопа, из-за которого он на время пропустил вперёд гонщиков «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

Голландец лидировал 248 кругов подряд и по данному показателю вышел на третье место в истории «королевских гонок».

Рекордсмены по количеству лидирующих кругов в Формуле-1:

1. Альберто Аскари (Италия) – 305 кругов;
2. Айртон Сенна (Бразилия) – 264;
3. Макс Ферстаппен (Нидерланды) – 248;
4. Айртон Сенна (Бразилия) – 237;
5. Найджел Мэнселл (Великобритания) – 235.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Австрии.

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