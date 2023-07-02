Ферстаппен завершил серию лидирующих кругов на ГП Австрии – она стала третьей в истории

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен завершил серию лидирующих кругов на проходящей в Шпильберге гонке Гран-при Австрии после пит-стопа, из-за которого он на время пропустил вперёд гонщиков «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

Голландец лидировал 248 кругов подряд и по данному показателю вышел на третье место в истории «королевских гонок».

Рекордсмены по количеству лидирующих кругов в Формуле-1:

1. Альберто Аскари (Италия) – 305 кругов;

2. Айртон Сенна (Бразилия) – 264;

3. Макс Ферстаппен (Нидерланды) – 248;

4. Айртон Сенна (Бразилия) – 237;

5. Найджел Мэнселл (Великобритания) – 235.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Австрии.

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