Способна ли «Феррари» остановить «Ред Булл» на пути к рекордам? Гран-при Австрии — LIVE!

Трасса «Ред Булл Ринг» в Шпильберге принимает десятый Гран-при Формулы-1 сезона-2023. Накануне в спринте Макс Ферстаппен не оставил шансов соперникам, но там шёл дождь, и «Феррари» была не так быстра, как в пятницу. В воскресенье осадков не ожидается — вернётся ли к «Скудерии» скорость, а с ней и шанс побороться с голландцем? Леклер и Сайнс стартуют со второй и третьей позиций и мечтают помешать Ферстаппену и «Ред Булл» сделать ещё один шаг к разного рода рекордам «Ред Булл». Получится ли? Вот за этим мы и будем следить.
Главные события десятого этапа Формулы-1, а также основных гонок Формулы-3 и Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!
А теперь постепенно переключаем внимание на гонку Формулы-2 — она стартует в 10:55 по московскому времени.
В общем зачёте отрыв Бортолето достиг уже 36 очков, на вторую строчку вышел Беганович, третьим теперь идёт О’Салливан. Пепе Марти, который из-за собственной ошибки выпал сегодня из топ-10, в турнирной таблице откатился со второй позиции на четвёртую, а следом за ним идут так же не набравшие очков Мини и Арон.
У Никиты Бедрина один балл, он на 21-й позиции чемпионата.
Общий зачёт (топ-10):
1. Бортолето (Trident) — 111 очков.
2. Беганович (Prema) — 75.
3. О’Салливан (Prema) — 73.
4. Марти (Campos) — 73.
5. Мини (Hitech) — 65.
6. Арон (Prema) — 65.
7. Колапинто (MP) — 60.
8. Соси (ART) — 49.
9. Браунинг (Hitech) — 38.
10. Форнароли (Trident) — 36.
21. Бедрин (Jenzer) — 1.
Следующий этап Формулы-3 пройдёт уже через неделю в Сильверстоуне.
Ф-3: победа О'Салливана
Зак О'Салливан пересекает линию финиша и одерживает победу! Бортолето остаётся вторым, Коллет замыкает тройку лидеров, а Колапинто заканчивает гонку четвёртым.
Беганович в итоге лишь пятый, позади него расположились Эдгар и Мэнселл, Бартер финишировал на восьмом месте, у Софии Флёрш два очка за девятую позицию, а Монтойя добирается до клетчатого флага только десятым.
Никита Бедрин финишировал 16-м.
Финиш (топ-10):
1. О’Салливан (Prema) — 26 кругов.
2. Бортолето (Trident) +0,8 сек.
3. Коллет (Van Amersfoort) +1,6.
4. Колапинто (MP) +2,4.
5. Беганович (Prema) +4,4.
6. Эдгар (MP) +4,7.
7. Мэнселл (Campos) +5,2.
8. Бартер (Campos) +5,6.
9. Флёрш (PHM) +6,2.
10. Монтойя (Hitech) +8,8.
16. Бедрин (Jenzer) +14,6.
Столкновение Монтойи и Колапинто на последнем круге! В пятом повороте не смогли разъехаться два пилота — Франко продолжает заезд, а вот Себастьян вылетает в гравий!
Столкновение Монтойи и Колапинто
Фото: twitter.com/formula3
Пепе Марти заблокировал колёса перед четвёртым поворотом и выехал в гравий — испанец выпадает из топ-10, а на десятю позицию выходит София Флёрш!
Тем временем четыре лидера сражаются за победу на предпоследнем круге — О'Салливан, Бортолето, Колапинто и Монтойя!
Монтойя проходит Коллета и поднимается на четвёртое место.
23-й круг: 1 О'Салливан — 2 Бортолето — 3 Колапинто — 4 Монтойя — 5 Коллет — 6 Беганович — 7 Марти — 8 Эдгар — 9 Мэнселл — 10 Бартер — 17 Бедрин.
Пять кругов до финиша. О'Салливан по-прежнему лидирует, но Бортолето держится в нескольких десятых позади и в любой момент может пойти в атаку с помощью DRS. Плотно к паре лидеров держутся Колапинто, Коллет, Монтойя и Беганович — любой из топ-5 может предпринять атаку на последних кругах и побороться если не за победу, то хотя бы за подиум.
Контакт между Кайленом Фредериком и Мари Бойей — первый теряет переднее антикрыло, у второго прокол — оба едут в боксы, а Монтойя проходит Бегановича и выходит на пятое место.
Монтойя и Беганович
Фото: twitter.com/formula3
Бедрин тем временем уже 17-й.
18-й круг: 1 О'Салливан — 2 Бортолето — 3 Колапинто — 4 Коллет — 5 Монтойя — 6 Беганович — 7 Марти — 8 Эдгар — 9 Мэнселл — 10 Бартер — 17 Бедрин.
И снова четвёртый поворот — Зак О'Салливан проходит Габриэле Бортолето и выходит в лидеры!
О'Салливан и Бортолето
Фото: twitter.com/formula3
15-й круг: 1 О'Салливан — 2 Бортолето — 3 Колапинто — 4 Беганович — 5 Коллет — 6 Монтойя — 7 Фредерик — 8 Мэнселл — 9 Бойя — 10 Марти — 19 Бедрин.
Зак О'Салливан проходит Дино Бегановича и выходит на вторую позицию!
Бедрин проходит Николу Цолова — Никита уже 19-й!
14-й круг: 1 Бортолето — 2 О'Салливан — 3 Беганович — 4 Колапинто — 5 Коллет — 6 Монтойя — 7 Фредерик — 8 Марти — 9 Мэнселл — 10 Бойя — 19 Бедрин.
И вновь смена лидера — в четвёртом повороте Бортолето проходит Бегановича и выходит в лидеры! Продолжается тройная борьба за победу — Дино преследует не только Бортолето, но и Зак О'Салливан.
Бортолето возглавляет пелотон
Фото: twitter.com/formula3
Тем временем Арон сворачивает в боксы — повреждения получил его автомобиль во время борьбы с Соси.
13-й круг: 1 Бортолето — 2 Беганович — 3 О'Салливан — 4 Колапинто — 5 Коллет — 6 Монтойя — 7 Фредерик — 8 Марти — 9 Мэнселл — 10 Бойя — 20 Бедрин.
Соси в борьбе с Бегановичем блокирует колёса и пробивает колёса! Обладатель поула теряет темп и едет в боксы за свежими шинами!
Проблемы Грегуара Соси
Фото: twitter.com/formula3
Тем временем Дино Бегановича атакует Габриэль Бортолето, который только что контратаковал Арона, но лидер чемпионата держался впереди недолго — в четвёртом повороте Беганович вернул себе первое место.
Арон тоже теряет позиции — он откатился уже на шестое место и пропускает Фредерика, Пол — лишь 7-й теперь.
13-й круг: 1 Беганович — 2 Бортолето — 3 О'Салливан — 4 Колапинто — 5 Коллет — 6 Фредерик — 7 Арон — 8 Монтойя — 9 Марти — 10 Мэнселл — 22 Бедрин.
Пол Арон в третьем и четвёртом поворотах проходит Бортолето и поднимается на третью позицию. Соси, идущий вторым, пытается контратаковать Бегановича, но пока не получается.
А Бедрин отыграл ещё одно место — Никита прошёл Идо Коэна и теперь едет 23-м.
10-й круг: 1 Беганович — 2 Соси — 3 Арон — 4 Бортолето — 5 О'Салливан — 6 Колапинто — 7 Коллет — 8 Фредерик — 9 Марти — 10 Мэнселл — 23 Бедрин.
Соси не удержался под прессингом Дино Бегановича — гонщик «Према» с помощью DRS вырывается на первое место, но теперь право открыть крыло переходит к Соси. Плотнейшая борьба за лидерство с участием сразу четырёх пилотов!
Беганович прорывается в лидеры
Фото: twitter.com/formula3
Бедрин опередил Томми Смита — Никита уже 24-й.
7-й круг: 1 Беганович — 2 Соси — 3 Бортолето — 4 Арон — 5 О'Салливан — 6 Колапинто — 7 Фредерик — 8 Коллет — 9 Марти — 10 Мэнселл — 24 Бедрин.
Сейфти-кар покидает трассу в конце четвёртого круга, с пятого гонка возобновляется в боевом режиме.
Пелотон вытянулся в один ряд, рестарт прошёл спокойно, при этом Никита Бедрин опередил Роберто Фарию, а кругом позже опередил Оливера Грея и поднялся на 25-е место
И кругом спустя судьи нейтрализуют гонку автомобилем безопасности — маршалам необходимо эвакуировать автомобиль Мини.
2-й круг: 1 Соси — 2 Беганович — 3 Бортолето — 4 Арон — 5 О'Салливан — 6 Колапинто — 7 Фредерик — 8 Коллет — 9 Марти — 10 Мэнселл — 27 Бедрин.
Стартовала гонка Ф-3! Соси уверенно разогналя с поула, Беганович сохранил ворую позицию, а Бортолето устоял под атакой Арона в первом повороте и не пустил соперника во втором.
Старт гонки Формулы-3
Фото: twitter.com/formula3
В четвёртом повороте Габриэле Мини после контакта с соперником выкатывается на гравий — итальянцу не удаётся продолжить движение, и это, похоже, сход.
Никита Бедрин, увы, стартовал с пит-лейна — он на предпоследней позиции.
1-й круг: 1 Соси — 2 Беганович — 3 Бортолето — 4 Арон — 5 О'Салливан — 6 Колапинто — 7 Фредерик — 8 Коллет — 9 Мэнселл — 10 Гёте — 27 Бедрин.
В Шпильберге облачно, трасса, в отличие от вчерашнего дня сухая, а пилоты благополучно отправились на прогревочный круг. Практически всё готово к старту.
Большой автоспортивный день в Шпильберге начинается с гонки Формулы-3. С поул-позиции заезд начнёт Грегуар Соси, который разделит первый ряд с Дино Бегановичем. Лидер чемпионата Габриэль Бортолето стартует третьим — бок о бок с победителем вчерашнего спринта Полом Ароном. А вот главный преследователь Бортолето в турнирной таблице — Хосеп-Мария Марти — квалифицировался лишь 12-м.
Россиянин Никита Бедрин стартует 21-м. После удаления лучшего круга за нарушение границ трассы россиянин занял 22-е место, но поднялся на одну строчку выше, когда Оливер Грей оштрафован пятью позициями за столкновение в короткой субботней гонке.
Стартовая решётка гонки Ф-3
Фото: FIA
Старт — в 9:25 по Москве.
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