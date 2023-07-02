Способна ли «Феррари» остановить «Ред Булл» на пути к рекордам? Гран-при Австрии — LIVE!

Трасса «Ред Булл Ринг» в Шпильберге принимает десятый Гран-при Формулы-1 сезона-2023. Накануне в спринте Макс Ферстаппен не оставил шансов соперникам, но там шёл дождь, и «Феррари» была не так быстра, как в пятницу. В воскресенье осадков не ожидается — вернётся ли к «Скудерии» скорость, а с ней и шанс побороться с голландцем? Леклер и Сайнс стартуют со второй и третьей позиций и мечтают помешать Ферстаппену и «Ред Булл» сделать ещё один шаг к разного рода рекордам «Ред Булл». Получится ли? Вот за этим мы и будем следить.

Главные события десятого этапа Формулы-1, а также основных гонок Формулы-3 и Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!