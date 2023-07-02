Магнуссен отреагировал на нарушение де Вриса, связав его со слухами об уходе голландца

Пилот «Хааса» датчанин Кевин Магнуссен прокомментировал эпизод с голландцем Ником де Врисом из «Альфа Таури», произошедший в гонке Гран-при Австрии, которая состоялась сегодня, 2 июля, в Шпильберге.

Напомним, де Врис получил пятисекундный штраф за выдавливание Магнуссена, что, по мнению датчанина, может являться следствием его напряжённости из-за слухов о возможном увольнении из команды.

«Он получил штраф, не так ли? Да, он выдавил меня, но, как мне кажется, он борется за своё будущее. Возможно, он находится в отчаянии, поэтому не могу говорить об этом, по правде сказать. Он получил штраф, вот и всё», – приводит слова Магнуссена The Race.

Ранее стало известно, кто является основным кандидатом на замену де Вриса в «Альфа Таури».