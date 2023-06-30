Стало известно, кто заменит Ника де Вриса в случае его увольнения

Новозеландский гонщик Лиам Лоусон — основной кандидат на замену нидерландского пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса. Изменение может произойти во время летнего перерыва, если де Врис не сумеет прибавить, сообщает The Race.

Причиной возможного изменения станут неубедительные результаты Ника в нынешнем сезоне. Он является одним из двух гонщиков, кто до сих пор не набрал ни одного очка в сезоне.

Лиам в нынешнем году соревнуется в Супер Формуле, где борется за титул. В прошлом году Лоусон выступал в Формуле-2, где занял третье общее место в личном зачёте.

«Лоусон проделывает отличную работу в Японии, там очень непростой турнир. В нашей команде всё зависит от показанных результатов. Увидим, кто из доступных пилотов окажется наиболее готовым. Посмотрим, мы ещё не обсуждали ничего», — приводит слова главы «Альфа Таури» Франца Тоста портал The Race.