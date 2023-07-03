Доменикали высказался о возможном возвращении Гран-при Германии в Формулу-1

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали дал комментарий по поводу возможного возвращения Гран-при Германии в календарь чемпионата.

«Мы не просим € 100 млн за проведение Гран-при. В то же время мы не занимаемся благотворительностью. Организация Гран-при должна иметь смысл для нас.

Если канцлер Олаф Шольц или соответствующий министр открыты к обсуждению, я доступен в любое время. Я хочу устойчивого и надёжного финансирования, чтобы Германия снова стала страной с Формулой-1.

Очень жаль, что в Германии низкий интерес к Ф-1. Для нас весьма важен этот рынок, особенно с учётом прихода «Ауди» в 2026-м», – приводит слова Доменикали Sports Mole.