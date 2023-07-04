Зак Браун: я не думаю, что такое количество нарушений границ трассы может повториться

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун выразил надежду, что ситуация с большим количеством нарушений, связанных с выходом за границы трассы во время Гран-при Австрии, не повторится.

«Мы не можем допустить, чтобы такое повторилось. Не можем проводить гонку, а через пять часов узнавать об изменениях результатов и штрафах.

То, что произошло вчера, определённо не было идеальным, но это не является долгосрочной тенденцией. Не думаю, что такое когда-либо повторится. Я никогда раньше не видел ничего подобного, поэтому не думаю, что эта проблема будет повторяться на других трассах.

Думаю, это специфика конкретного случая, так что мы должны посмотреть, как это можно исправить. Нам нужно найти новые решения в нашем виде спорта, потому что мы все понимали, что то, что произошло в воскресенье, однажды может произойти, но при этом просто наблюдали, как это происходит.

Что нам нужно сделать, так это убедиться, что это никогда не повторится, и что мы проведём надлежащий разбор полётов и поймём, как могли предотвратить это», — приводит слова Брауна ESPN US.