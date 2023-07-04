Зак Браун: приятно, что «Ред Булл» и другие команды копируют кое-что от «Макларена»
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался об обновлённой ливрее для болида MCL60, разработанной специально для предстоящего Гран-при Великобритании. Он состоится с 7 по 9 июля в Сильверстоуне.
«Сейчас мы видим, что всё больше команд делают это, не так ли? В «Ред Булл» тоже кое-что предпринимали в начале этого года. В общем приятно видеть, что они копируют кое-что из того, что делаем мы! Я думаю, это здорово для фанатов. Но, конечно, не стоит с этим экспериментировать слишком часто, чтобы не потерять уникальность. Всегда должна быть какая-то причина», — приводит слова Брауна PlanetF1.
Напомним, на Гран-при Майами «Ред Булл» добавил к ливрее малиновые и бирюзовые элементы.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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