«Альпин» представила спецверсию спорткара с деталями, изготовленными командой Ф-1

«Альпин» на своём официальном сайте представил спецверсию спорткара с материалами, которые используют в Формуле-1. Автомобиль носит название A110 S Enstone Edition.
Его кокпит включает в себя карбоновые элементы, изготовленные в той же мастерской в Энстоуне и из тех же материалов, которые используются для производства автомобилей Формулы-1.
«Представленная на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне модель A110 S Enstone Edition демонстрирует спортивную элегантность и совершенно британскую техничность. Изготовленная в Энстоуне и собранная в Дьеппе, она предлагает любителям гонок уникальную возможность приобщиться к мастерству и опыту Alpine F1 с помощью этого эксклюзивного издания с подлинными элементами мастерства», — сказал Эммануэль Аль Навакиль, вице-президент по продажам «Альпин».
A110 S Enstone Edition отличается эксклюзивным сочетанием матового металлического цвета кузова. Два оттенка серого матового цвета, темный «Gris Tonnerre» и светлый «Argent Mercure», контрастируют с оригинальной чёрной матовой крышей. Чтобы отразить британское наследие «Альпин», капот A110 S украшает элегантный «Юнион Джек», доступный в глянцевом или матовом чёрном цвете. В Великобритании он входит в стандартную комплектацию, а во Франции и других странах — в качестве опции.
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