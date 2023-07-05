«Альпин» представила спецверсию спорткара с деталями, изготовленными командой Ф-1

«Альпин» на своём официальном сайте представил спецверсию спорткара с материалами, которые используют в Формуле-1. Автомобиль носит название A110 S Enstone Edition.

Его кокпит включает в себя карбоновые элементы, изготовленные в той же мастерской в Энстоуне и из тех же материалов, которые используются для производства автомобилей Формулы-1.

«Представленная на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне модель A110 S Enstone Edition демонстрирует спортивную элегантность и совершенно британскую техничность. Изготовленная в Энстоуне и собранная в Дьеппе, она предлагает любителям гонок уникальную возможность приобщиться к мастерству и опыту Alpine F1 с помощью этого эксклюзивного издания с подлинными элементами мастерства», — сказал Эммануэль Аль Навакиль, вице-президент по продажам «Альпин».

A110 S Enstone Edition отличается эксклюзивным сочетанием матового металлического цвета кузова. Два оттенка серого матового цвета, темный «Gris Tonnerre» и светлый «Argent Mercure», контрастируют с оригинальной чёрной матовой крышей. Чтобы отразить британское наследие «Альпин», капот A110 S украшает элегантный «Юнион Джек», доступный в глянцевом или матовом чёрном цвете. В Великобритании он входит в стандартную комплектацию, а во Франции и других странах — в качестве опции.